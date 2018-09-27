14:45 27.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Появились результаты экспертизы разрыва "Молота"

Результаты экспертизы показали, что причиной разрыва установки "Молот" на Ровенском полигоне могут быть технические неполадки или нарушение правил безопасности.

Появились результаты экспертизы разрыва

Как сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, для исследования брали показатели стали из миномета. После исследования стало ясно, что и ствол и сталь соответствуют требованиям. Все показатели соответствуют документации, поэтому проблема может быть в безопасности.

Миномет, который использовали во время учений, был технически оснащен правильно.

Вероятно, что у одной мины, когда ее бросили, не сработала - произошла "осечка". Так, если две мины попадают одновременно, они могут разлететься и спроецировать разрыв. Все произошло из-за того, что минометы должны были стоять на глубине 2 метра, а на самом деле были на глубине 50 см.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в воинской части в Харьковской области стреляли по украинским позициям и попали в миномет "Молот". В результате сильного взрыва, пострадали трое украинских военных.


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