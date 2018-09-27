Появились результаты экспертизы разрыва "Молота"

Как сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, для исследования брали показатели стали из миномета. После исследования стало ясно, что и ствол и сталь соответствуют требованиям. Все показатели соответствуют документации, поэтому проблема может быть в безопасности.

Миномет, который использовали во время учений, был технически оснащен правильно.

Вероятно, что у одной мины, когда ее бросили, не сработала - произошла "осечка". Так, если две мины попадают одновременно, они могут разлететься и спроецировать разрыв. Все произошло из-за того, что минометы должны были стоять на глубине 2 метра, а на самом деле были на глубине 50 см.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в воинской части в Харьковской области стреляли по украинским позициям и попали в миномет "Молот". В результате сильного взрыва, пострадали трое украинских военных.