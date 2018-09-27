12:19 27.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Отопительный сезон в Украине может начаться раньше сроков

В Украине должен стартовать отопительный сезон с 15 октября. Однако, тепло в домах может появится раньше этой даты. Об этом сообщили в Министерстве регионального строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Отопительный сезон в Украине может начаться раньше сроков

В ведомстве отметили, что вскоре состоится совещание по этому вопросу, чтобы выяснить состояние теплокоммунэнерго.

Правительства же утверждает, что жилой сектор и социальные объекты полностью готовы к отопительному сезону. Таким образом, решение о начале подачи тепла могут принять уже на следующей неделе.

По информации синоптиков на всей территории Украины резко ухудшилась погода, а в Карпатах вовсе началась зима.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережения рассчитало средние тарифы на тепло в Украине, для потребителей и бюджетных учреждений. В статье Закона "О теплоснабжении" будут вскоре опубликованы тарифы на транспортировку и поставку тепловой энергии.


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