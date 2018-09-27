08:59 27.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Минувшие сутки на Донбассе прошли без потерь

За минувшие сутки, среду, 26 сентября, боевики 15 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

Минувшие сутки на Донбассе прошли без потерь

При этом враг дважды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. К счастью, потерь среди украинских военнослужащих за вчерашний день нет.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, в основном противник обстреливал позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Свободный, Светлодарск, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяной, Лебединский и Широкино.

Враг также вел прицельный огонь из минометов калибра 120-мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Минометы 120-го калибра противник применил вблизи Крымского на Луганском направлении и в районе населенного пункта Гнутово на Приазовье. По защитникам Гнутово и Лебединского НВФ применяли вооружения боевых машин пехоты.

По данным украинской разведки, двух боевиков уничтожено и еще двое ранены.

В штабе также отметили, что уже с начала суток враг семь раз обстрелял позиции Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Новотошковское, Свободный, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино. Также по защитникам Новотошковское, что на Луганщине, оккупанты вели огонь из зенитной установки ЗУ-23-2. Потерь среди наших защитников нет.

Напомним, за прошедшие сутки вторник, 25 сентября, боевики 24 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом противник применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В результате боевых действий ранения получили пятеро украинских военных.


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