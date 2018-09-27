Минувшие сутки на Донбассе прошли без потерь

При этом враг дважды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. К счастью, потерь среди украинских военнослужащих за вчерашний день нет.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, в основном противник обстреливал позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Свободный, Светлодарск, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяной, Лебединский и Широкино.

Враг также вел прицельный огонь из минометов калибра 120-мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Минометы 120-го калибра противник применил вблизи Крымского на Луганском направлении и в районе населенного пункта Гнутово на Приазовье. По защитникам Гнутово и Лебединского НВФ применяли вооружения боевых машин пехоты.

По данным украинской разведки, двух боевиков уничтожено и еще двое ранены.

В штабе также отметили, что уже с начала суток враг семь раз обстрелял позиции Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Новотошковское, Свободный, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино. Также по защитникам Новотошковское, что на Луганщине, оккупанты вели огонь из зенитной установки ЗУ-23-2. Потерь среди наших защитников нет.

Напомним, за прошедшие сутки вторник, 25 сентября, боевики 24 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом противник применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В результате боевых действий ранения получили пятеро украинских военных.