Луценко заявил, что от взрывов Молотов погибли 13 человек

Как отметил Луценко, из-за последствий разрыва Молотов расследуются восемь производств о гибели 13 человек и травмирования 30 человек. На сегодняшний день разрыв миномета от двойного заряжания доказан только на Ровенском полигоне в июне 2018 года.

Вместе с тем Генпрокурор подчеркнул, что в ходе испытаний было установлено несоответствие минометов по таким признакам:

- надежности, имел место отказ колесного хода;

- ударных механизмов;

- предохранителя от двойного заряжания, который имел наибольшее количество отказов всех деталей.

При этом он отметил, что миномет Молот принят в эксплуатацию в ноября 2015 года после прохождения успешных ведомственных испытаний - в частности 124 выстрелов. Соответствующий приказ издал начальник Генштаба Виктор Муженко.

Кроме того, Луценко заявил, что инцидент со взрывом миномета на Ровенском полигоне является очевидным нарушением техники безопасности во время стрельб. Он отметил, что виновные будут привлечены к ответственности.

Комитет ВР должен обратиться в Министерство обороны с требованием провести полную ревизию минометов Молот. По его словам, прокуратура изучит данные экспертизы и также даст оценку вероятным недостаткам минометов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в воинской части в Харьковской области стреляли по украинским позициям и попали в миномет "Молот". В результате сильного взрыва, пострадали трое украинских военных.