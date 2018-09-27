ГосЧС предупреждает о пожарная опасность на части территории страны

По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в семи областях Украины, а именно в Хмельницкой, Винницкой, Донецкой, большинстве районов Черкасской, Одесской, Херсонской и Запорожской областей установлен чрезвычайный пятого класса уровень опасность.

При этом до 21 сентября в некоторых областях сохранится чрезвычайная местами высокая четвертого класса пожарная опасность.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг, 27 сентября, территория Украины еще останется в холодно воздушной массе, погоду большей части будет определять поле повышенного атмосферного давления. Осадков синоптики не обещают, только в Волынской, Львовской, Ровенской и северных областях ночью, утром местами небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 5-12 метров на секунду, днем в западных областях местами порывы могут достигать 15-20 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 11-16 градусов тепла.