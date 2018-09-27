Google празднует свое 20-летие - ФОТО

"В честь 20 Дня рождения мы приглашаем вас совершить путешествие во времени и в режиме "Просмотр улиц" отправиться на виртуальную прогулку по гаражу, в котором появилась Google. За 20 лет этот гараж почти не изменился", - отметили в компании.

Официально Google была зарегистрирована 4 сентября 1998 года, но празднует свой День рождения она 27 сентября.

Сейчас — это крупная транснациональная компания, которая владеет в том числе широко известным You Tube. Тепер с маленького гаража основателя Ларри Пейджа она переехала в Кремниевую долину, Сан-Франциско. Кроме того, в 2016 году компания создала Kiddle, поисковик для детей. Он позволяет ребенку читать заголовки большим шрифтом и блокирует контент, предназначенный для взрослых.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее корпорация Google сняла ролик в киевском метро для презентации нового сервиса.