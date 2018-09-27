Глава территориальной громады Донецкой области попался на взятке

Чиновник попался на взятке. Он требовал деньги за подписание договора на поставку энергосберегающего освещения.

Как сообщат пресс-служба СБУ, накануне было установлено, что чиновник требовал от местного предпринимателя деньги за беспрепятственное заключение договора на поставку энергосберегающего освещения для нужд громады на сумму более 130 тысяч гривен.

Он был задержан в рабочем кабинете во время получения аванса в размере пяти тысяч гривен.

Взяточнику сообщено о подозрении в совершении преступления предусмотренного статьей Уголовного Кодекса Украины Получение неправомерной выгоды.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 26 сентября, сотрудники Управления защиты экономики в Днепропетровской области задержали сотрудника одного из лицеев области. Мужчина попался на взятке в 34 тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, сотрудник учебного заведения требовал деньги от предпринимателя за подписания договора на выполнение строительных работ и дальнейшее подписание актов об их выполнении. Деньги чиновнику были перечислены на банковский счет.