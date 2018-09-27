12:39 27.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ДТП патрульных: люди вышли на улицы с акцией протеста - ФОТО

В четверг 27 сентября, возле управления патрульной полиции Черновцов собрались люди с единым требованием уволить начальника патрульной полиции Артура Шкроба. Об этом сообщает местное издание ТРК Буковына.

ДТП патрульных: люди вышли на улицы с акцией протеста - ФОТО

Отмечается, что такой гнев и злобу у людей вызвало ДТП, которое накануне устроили патрульные полицейские. Известно, что они не остановились на пешеходном переходе и переехали пешехода, который от полученных травм скончался на месте инцидента.

Сейчас на митинге присутствуют около полсотни человек. Сам же глава патрульной полиции не стал прятаться, и пригласил митингующих к себе на переговоры.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в момент аварии за рулем служебного автомобиля Mitsubishi Outlander находился 25-летний лейтенант полиции. По предварительной информации, экипаж осуществлял патрулирование улицы Русской, двигаясь с включенным проблесковым маячком синего цвета.


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