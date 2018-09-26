20:32 26.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100204426:Polishuk

В Запорожье 28 детей попали в больницу после отравления газом из баллончика

В Запорожье в среду, 26 сентября, 26 детей попали в больницу.

В Запорожье 28 детей попали в больницу после отравления газом из баллончика

Детей госпитализировали после распыления газового баллончика в школе. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, детей госпитализировали с подозрением на ингаляционное отравление, их состояние ближе к удовлетворительному. Всех детей осмотрели педиатр, детский анестезиолог, невролог, отоларинголог, проведены необходимые обследования. Со всеми детьми работают психологи больницы.

Вместе стем дети пока в больнице. При этом девять из них находятся в отделениях неотложной медицинской помощи, восемь в неврологическом отделении, десять - в кардиоревматологичном и один ребенок в анестезиологии и интенсивной терапии и хронического диализа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в поселке Мизоч Ровенской области отравились двадцать два воспитанника школы-интерната. В заведении произошла вспышка острой кишечной инфекции, в результате чего были госпитализированы 24 человека, среди которых 22 ребенка и 2 работника школы-интерната.


Поделиться
Читайте также:
 
В четверг в Украине вступают в силу новые правила парковки автомобилей Кабмине обещает в следующем году поднять пенсий почти на 20% Нацбанк на четверг опустил курс гривны на восемь копеек У Европы наконец появился повод бросить вызов доллару
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив