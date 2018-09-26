В Запорожье 28 детей попали в больницу после отравления газом из баллончика

Детей госпитализировали после распыления газового баллончика в школе. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, детей госпитализировали с подозрением на ингаляционное отравление, их состояние ближе к удовлетворительному. Всех детей осмотрели педиатр, детский анестезиолог, невролог, отоларинголог, проведены необходимые обследования. Со всеми детьми работают психологи больницы.

Вместе стем дети пока в больнице. При этом девять из них находятся в отделениях неотложной медицинской помощи, восемь в неврологическом отделении, десять - в кардиоревматологичном и один ребенок в анестезиологии и интенсивной терапии и хронического диализа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в поселке Мизоч Ровенской области отравились двадцать два воспитанника школы-интерната. В заведении произошла вспышка острой кишечной инфекции, в результате чего были госпитализированы 24 человека, среди которых 22 ребенка и 2 работника школы-интерната.