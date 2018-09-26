В Закарпатской области задержали нелегальных мигрантов - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции, 26 сентября.

Как отметили правоохранители, инцидент произошел между селами селами Раково и Турья Реметы Перечинского района. Так, кроме восьми иностранцев, в автобусе также находились водитель - 35-летний житель Иршавы, 40-летний житель Иршавского района и 30-летний житель Ужгорода.

Все мигранты - граждане двух зарубежных стран в возрасте от 17 до 33 лет.

В настоящее время следователи Закарпатья устанавливает все обстоятельства попытки переправки нелегалов через государственную границу Украины и лица всех причастных к переправке. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 332 УК, то есть незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 12 граждан Народной Республики Бангладеш незаконно находились на территории Украины, а впоследствии планировали пересечь границу и попасть в страны Шенгенской зоны. Сотрудники ДМС составили десять протоколов в отношении иностранцев.