04:00 26.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине растет заболеваемость корью - Минздрав

В Украине за последнюю неделю произошло увеличение заболеваемости корью.

В Украине растет заболеваемость корью - Минздрав

Вместе с тем оно было прогнозируемым. Как сообщает во вторник, 25 сентября, Центр общественного здоровья Министерства здравоохранение Украины, корью заболели 563 человека из которых 185 взрослых и 378 детей.

Увеличение количества заболеваний связано с началом учебного года. В частности, на прошлой неделе заболели 253 ребенка, что на 125 меньше нового показателя.

Всего с начала года корью заболели 31 443 человека - 12 757 взрослых и 18 686 детей.

Больше всего людей заболели корью во Львовской где всего заболели 6 195 человек из которых 1 936 взрослых и 4 259 детей, в Закарпатской - всего 3 105 человек: 593 взрослых и 2 512 детей, Ивано-Франковской - всего 2 886 человек: 831 взрослый и 2 055 детей, Одесской - всего 2 437 человек: 1 229 взрослых и 1 208 детей, городе Киеве - всего 2 218 человек: 1 398 взрослых и 820 детей и Тернопольской - всего 1 713 человек: 657 взрослых и 1 056 детей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаевской области от кори умер восьмилетний ребенок. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по состоянию на вторник, 26 июня, больше всего людей заболели корью во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской областях, Киеве и Черновицкой области. По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 25-ю неделю 2018 корью заболели 1273 человека - 487 взрослых и 786 детей. Это на 10% меньше, чем на прошлой неделе. За отчетную неделю от кори умер 8-летний ребенок в Николаевской области.


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