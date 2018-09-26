05:00 26.09.2018 | Общество | Новости
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В Конго уже подтверждены 150 случаев заражения Эболы

В Демократической Республике Конго растет количество подтвержденных случаев заражения Эболы.

В Конго уже подтверждены 150 случаев заражения Эболы

По состоянию на вторник, 25 сентября, число заразившихся болезнью, вызванной вирусом достигло 150 человек. Из них 100 человек умерли. Как сообщило в Twitter министерство здравоохранения Республики, из общего числа случаев геморрагической лихорадки в этом регионе 119 подтверждены, а 31 считаются вероятными.

При этом, по данным ведомства, выздоровел 41 заболевший.

За минувшие сутки был подтвержден один случай в городе Чомия. Заболевший помещен в центр здравоохранения в городе Кассеньи.

По данным минздрава, с 8 августа были вакцинированы 11563 человека. В различных пунктах въезда в ДРК контролю подверглись почти 5,4 млн человек.

Напомним, как сообща УРА-Информ, ранее сообщалось о 20 умерших в результате заражения вирусом Эболы.


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