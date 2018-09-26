В Киевской области появится пять новых транспортирных развязок

Для полной безопасности на подходах к Киеву, появятся новые развязки на дороге к повороту к массиву Чайки, в селе Белогородка, Стоянка. А также на дороге возле поворота в село Чабаны и возле Боярки.

Финансировать такие проекты будет международная финансовая организация - ЕБРР и ЕИБ. Данный проект получил положительный экспертный отчет Укргосбедэкспертизы и утверждена приказом Укравтодора.

Строительство может начаться уже в следующем году после завершения тендерных процедур.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", США готовы организовать строительство оперативного центра ВМС Украины в Очакове при участии военнослужащих инженерно-строительных частей ВМС США. Так, строительством оперативного центра в Очакове, где дислоцируется украинская 5-я бригада надводных кораблей, займется 1-й мобильный строительный батальон американских ВМС с августа 2017 года.