В четверг в Украине вступают в силу новые правила парковки автомобилей

В Украине в четверг, 27 сентября, вступают в силу новые правила парковки автомобилей.
Закон "О внесении изменений в некоторых законодательных актах Украины о реформировании сферы парковки транспортных средств" накануне опубликован на сайте Верховной рады Украины. Таким образом, документ, который призван ликвидировать стихийную парковку, предусматривает:
- введение фото-, видеофиксации правонарушений - нарушений правил остановки, стоянки и парковки транспорта, в частности, неуплату стоимости услуг парковки или парковки на местах для инвалидов лицами, не имеющими такого права. Обязательным является наличие не менее двух изображений транспортного средства, полученных из различных или противоположных ракурсов.
- информация об эвакуации машины теперь будет присылаться на абонентский номер мобильной связи и на адрес электронной почты, указанные надлежащими пользователями или лицами, за которыми зарегистрированы транспортные средства,
- автомобиль эвакуируют, если он:
поставлен на проезжей части в два и более рядов;
расположен в запрещенных Правилами дорожного движения местах остановки или стоянки, в том числе:
на железнодорожных переездах;
на трамвайных путях;
на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, в туннелях;
на пешеходных переходах и ближе 10 метров к ним с обеих сторон, кроме случаев остановки для предоставления преимущества в движении;
своим расположением делает невозможным движение других транспортных средств или создает препятствие для движения пешеходов, в том числе лиц с инвалидностью на специальных средствах передвижения и пешеходов с детскими колясками;
расположен на выделенной полосе для движения общественного маршрутного транспорта;
расположен на обозначенной соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой велодорожке;
препятствует движению или работе снегоуборочного и другого технологического коммунального транспорта в случае введения чрезвычайного положения или в случае объявления отдельной местности зоной чрезвычайной экологической ситуации;
нарушает схему парковки транспортных средств таким образом, что он блокирует проезд по двум или более полосам движения.
После задержания транспортного средства инспектор должен незамедлительно сообщить об этом в Нацполицию, с указанием времени и места, куда был эвакуирован автомобиль.
- вводится также постановление о наложении административного взыскания за правонарушение, зафиксированное в режиме фотосъемки (видеозаписи), может выноситься без участия лица, привлекаемого к административной ответственности. Таким образом правоохранители не будут обязаны ждать водителя, как сейчас.
- запрещается принятие инспектором по парковке денежных средств в наличной форме в счет оплаты стоимости услуг по парковке транспортных средств и/или в счет оплаты штрафов, наложенных на месте совершения правонарушения, влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.
Безналичный расчет исключает человеческий фактор и минимизирует возможность коррупции.
- если транспортное средство зарегистрировано за пределами территории Украины и оно в соответствии с законодательством не подлежит государственной регистрации в Украине, к административной ответственности за правонарушения привлекается лицо, которое ввезло такое транспортное средство на территорию Украины.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 28 марта президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы парковки транспортных средств".