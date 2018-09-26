В четверг Луценко обещает пояснить профильному комитету ситуацию на Ровенском полигоне

Для участия в заседании комитета также приглашен министр обороны Украины Степан Полторак. Об этом сообщили журналистам в информационном управлении аппарата Верховной рады.

В сообщении, в частности, сказано, что профильный комитет заслушает заключение экспертов по результатам проведения комплексной комиссионной судебной военной, трасологической, химической, баллистической и взрывотехнической экспертизы, которая была назначена в уголовном производстве по факту гибели и травмирования военнослужащих Вооруженных сих Украины во время проведения бригадных тактических учений на 233 Ровенском общевойсковом полигоне 6 июля 2018 года. Начало заседания запланировано на 11 часов утра.

Напомним, Луценко заявил, что Генеральная прокуратура Украины пока не сообщала о подозрении ни одному лицу в уголовном производстве по факту взрыва миномета на Ровенском полигоне.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня в воинской части в Харьковской области стреляли по украинским позициям и попали в миномет " Молот". В результате сильного взрыва, пострадали трое украинских военных.