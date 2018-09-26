01:00 26.09.2018 | Общество | Новости
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В Австралии пляж ушел под воду океана - ФОТО

Австралийский пляж провалился из-за размытия водой в океан. Об этом сообщает издание BBC.

В Австралии пляж ушел под воду океана - ФОТО

Отмечается, что это произошло в 300 метров случился в штате Квинсленд. Местные власти отчитались, что последний размыв не затронул туристов и здания, которые расположены в той местности.

"Такой обвал больше, чем два предыдущих, чем два предыдущих - речь идет об огромном участке пляжа, который просто затянуло под воду", - рассказал пилот вертолета.

Как известно, что данный случай уже третий в этой зоне за последние годы.

В 2015 году около 140 были эвакуированы после 200-метрового обвала пляжа, вблизи которого находился кемпинг. Никто из людей тогда не пострадал, однако под воду ушли палатки, фургон и машина.

После случившегося местные власти проанализировали и определили наиболее опасные зоны местности.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Одессе на одном из пляжей в Лузановке произошло нашествие огромных медуз корнеротов. Они заполонили весь берег. Волны выкидывают на берег морские существа, а они на песке умирают.


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