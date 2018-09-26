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В 2019 году ВНО пройдет с 20 мая по 12 июля

Внешнее независимое оценивание в 2019 году пройдет с 20 мая по 12 июля.

В 2019 году ВНО пройдет с 20 мая по 12 июля

В целом внешнее независимое оценивание будет проходить по одиннадцати учебным предметам: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык. Об этом во вторник, 25 сентября, сообщил Украинский центр оценивания качества образования.

В соответствии с приказом каждый пользователь имеет право пройти тесты максимум по четырем учебным предметам. Выпускникам старших классов результаты ВНО по трем учебным предметам будут зачтены как результаты государственной итоговой аттестации.

Эти участники должны обязательно сдать: украинский язык и литературу, математику или историю Украины (по выбору участника), еще один предмет из списка (история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык).

В 2019 году выпускники заведений общего среднего образования, желающие, чтобы результат ВНО по иностранному языку им был засчитан как оценка за государственную итоговую аттестацию, и изучают этот язык на стандартном или академическом уровне, получат оценку за аттестацию по результатам выполнения заданий академического уровня. Выпускники, которые изучают иностранный язык на профильном уровне, получат оценку за аттестацию по результатам выполнения заданий академического и профильного уровней.

Кроме того, в 2019 году ВНО по украинскому языку и литературе, а также по математике или истории Украины (на выбор) будут сдавать ученики (слушатели, студенты) заведений профессионального (профессионально-технического), высшего образования, которые в 2019 году получат полное общее среднее образование. Таким участникам результаты тестирования будут зачислены как оценки за государственную итоговую аттестацию по образовательному уровню полного общего среднего образования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в этом году 6 февраля для абитуриентов стартовала регистрация на внешнее независимое оценивание, которая продлится до 19 марта.


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