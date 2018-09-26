Супружеская пара получила ранения при обстреле на Донбассе

Об этом говорится в сообщении СЦКК, обнародованном на странице пресс-центра штаба Операции объединенных сил в Facebook. Сообщается, что потерпевшие оказались жителями села Саханка, которые проживают по улице Октябрьская, 2.

Как отметиала специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, сепаратисты совершили 24 обстрела из АГС-17, в том числе с применением запрещенных минскими соглашениями 82-мм минометов.

В СЦКК отмечают, вблизи Саханка находятся позиции вооруженных формирований Российской Федерации, расстояние от которых до подвергшегося обстрелу здания составляет от 1 400 м до 1 700 м. При этом расстояние до позиций Вооруженных сил Украины превышает 2 500 м. В связи с этим нет никаких сомнений, кто именно причастен к этому обстрелу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 24 сентября, боевики 27 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. К счастью во время боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет.