Появились подробности на сколько продолжат проект "Доступные лекарства"

Чиновник утверждает, что в проекте бюджета на 2019 год заложены деньги на ряд медицинских инициатив, которые дадут возможность любому гражданину получить бесплатную диагностику либо же анализы.

Глава правительства также анонсировал продление действия программы "Доступные лекарства". Минздрав должен обеспечить прозрачную и открытую схему для всех украинцев.

Добавим, что в этом программе уже участвуют более восьми тыс. аптек, а с начала действия программы было выписано 25 млн. рецептов.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", с 1 января 2019 года анализы и исследования, на которые пациентов будут направлять семейные врачи, будут бесплатными.