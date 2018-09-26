06:00 26.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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США обещает передать Украине два катера береговой охраны

Служба береговой охраны Соединенных Штатов Америки намерена передать Украине два своих катера.

США обещает передать Украине два катера береговой охраны

Передача состоится на церемонии в четверг в Балтиморе в присутствии вице-адмирала службы Майкла Макаллистера и президента Украины Петра Порошенко. Как сообщил во вторник, 25 сентября, телеканал ‎CNN, ссылаясь на представителя американского оборонного ведомства, катера береговой охраны, оснащенные пулеметами, были приобретены Украиной в рамках программы Пентагона, касающейся избыточного вооружения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правительство Украины и Китая подписали совместный меморандум, согласно которому Китай будет предоставлять Украине бесплатную помощь.

В рамках этого договора Украина уже получила от китайского правительства около 50 авто медицинской помощи, которые оборудованы новейшей медицинской аппаратурой, и готовы для использования.


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