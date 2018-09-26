США обещает передать Украине два катера береговой охраны

Передача состоится на церемонии в четверг в Балтиморе в присутствии вице-адмирала службы Майкла Макаллистера и президента Украины Петра Порошенко. Как сообщил во вторник, 25 сентября, телеканал ‎CNN, ссылаясь на представителя американского оборонного ведомства, катера береговой охраны, оснащенные пулеметами, были приобретены Украиной в рамках программы Пентагона, касающейся избыточного вооружения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правительство Украины и Китая подписали совместный меморандум, согласно которому Китай будет предоставлять Украине бесплатную помощь.

В рамках этого договора Украина уже получила от китайского правительства около 50 авто медицинской помощи, которые оборудованы новейшей медицинской аппаратурой, и готовы для использования.