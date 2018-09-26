Синоптики обещают самую теплую зиму за последние 30 лет

Вместе с тем в отдельные дни температура воздуха будет достигать 20-градусного мороза. Такие прогнозы в среду, 26 сентября, сделала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Вера Балабух.

По ее словам, метеорологи не ожидают аномально холодной зимы в Европе и, по данным мировых центров сезонного прогнозирования, у нас зима также может быть значительно теплее климатической нормы. Мы снова ожидаем теплой зимы, такой же как прошлом году, - пояснила она, добавив, что в этом году средняя зимняя температура будет на 1-2 градуса выше нормы и будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Потепление атмосферы продолжиться и в дальнейшем, и температура воздуха может быть зимой теплее, чем обычно. Эта зима может быть на 2 градуса теплее, чем в течение последних 30 лет, - сказала Балабух.

При этом она подчеркнула, что осадки в основном ожидаются в виде дождя или мокрого снега. В Украине за зиму обычно может выпасть от 90 до 200 мм осадков. Больше всего в Карпатах. В декабре и январе на востоке может быть больше осадков, а в феврале на Западе может наблюдаться дефицит осадков. Но если будут такие высокие температуры, то осадки будут выпадать в основном в виде дождя или мокрого снега. Это в свою очередь будет приводить к гололеду, налипанию мокрого снега.

Вместе с тем на фоне достаточно высоких температур мы ожидаем, что будут заливы арктического воздуха, когда температура воздуха ночью и даже днем может снижаться до минус 20 градусов и ниже. Но это будут достаточно кратковременные периоды, - добавила Балабух.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, первая ночь осень в столице оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 18,8 градусов тепла, что на 0,2 градуса выше предыдущего рекордного значения для этих суток 1968 года. Это уже 21 температурный рекорд этого года, большинство из которых выпало на апрель-май.