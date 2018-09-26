10:31 26.09.2018 | Общество | Новости
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Ryanair отменил около 200 рейсов в шести странах мира

Ирландский лоукостер Ryanair не полетит 28 сентября в шесть стран мира, а это более 190 рейсов в разные направления. Как сообщает отдел коммуникации аэропорта, такие меры запланированы из-за забастовки сотрудников учреждения.

Ryanair отменил около 200 рейсов в шести странах мира

Таким образом, лоукостер не будет осуществлять полеты в Испанию, Бельгию, Нидерланды, Португалию, Италию и Германию. Отмечается, что забастовка работников авиакомпании затронет около 30 тысяч пассажиров.

Известно, что все пользователи уже уведомлены об изменениях. Им обещают возместить все неудобства со стороны компании.

Добавим, что профсоюзы пилотов и бортпроводников ирландской авиакомпании приняли решение о забастовке после того, как 5 сентября безрезультатно закончился второй раунд переговоров с руководством компании.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в 2018 году международный аэропорт "Борисполь" будет сотрудничать с двумя новыми авиаперевозчиками. По его словам, в данное время есть договоренность с двумя новыми компаниями, однако когда именно будут осуществляется рейсы неизвестною.


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