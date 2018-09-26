Ryanair отменил около 200 рейсов в шести странах мира

Таким образом, лоукостер не будет осуществлять полеты в Испанию, Бельгию, Нидерланды, Португалию, Италию и Германию. Отмечается, что забастовка работников авиакомпании затронет около 30 тысяч пассажиров.

Известно, что все пользователи уже уведомлены об изменениях. Им обещают возместить все неудобства со стороны компании.

Добавим, что профсоюзы пилотов и бортпроводников ирландской авиакомпании приняли решение о забастовке после того, как 5 сентября безрезультатно закончился второй раунд переговоров с руководством компании.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в 2018 году международный аэропорт "Борисполь" будет сотрудничать с двумя новыми авиаперевозчиками. По его словам, в данное время есть договоренность с двумя новыми компаниями, однако когда именно будут осуществляется рейсы неизвестною.