Россия в четверг отправит очередной "гумконвой" на Донбасс

Это уже будет 81-я колона, которую российские власти отправляют в помощь боевикам на временно оккупированном территории Украины. Как сообщила пресс-служба российского Министерства чрезвычайным ситуаций, в среду завершено формирование колонны с грузом для боевиков Донбасса.

В четверг с утра автомобили покинут Донской спасательный центр и отправятся в Донецкую и Луганскую области. При этом, уже традиционном, в российском МЧСе заверили, что машины везут 400 тонн груза, среди которого, детские продуктовые наборы и медицинское имущество.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в августе текущего года на Донбасс была доставлено 80-я автомобильная колонна с "гуманитарной помощью" от Министерства чрезвычайных ситуаций России.

Вместе с тем временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан заявил, что Российская Федерация маскирует так называемые "гуманитарные конвои" для военных поставок на оккупированный Донбасс.