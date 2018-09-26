На Донбассе за сутки ранены пять украинских военных

При этом противник применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В результате боевых действий ранения получили пятеро украинских военных.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В основном огонь велся в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Катериновка, Новолуганское, Зайцевое, Пески, Тарамчук, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино", - сообщают в ООС.

Кроме этого, боевики обстреляли позиции ООС возле населенного пункта Гнутово с миномета калибра 82 мм.

По данным разведки, 25 сентября двое боевиков уничтожены и еще шестеро ранены.

Уже с начала нынешних суток противник обстрелял позиции ООС вблизи населенного пункта Крымское из гранатометов и стрелкового оружия. При этом тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава ООС нет.

Напомним, за минувшие сутки понедельник, 24 сентября, боевики 27 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. К счастью во время боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет.