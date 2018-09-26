Кабмин в среду планирует утвердит число призывников на осенний призыв

Правительство также определит объем расходов для призывной кампании. Как сказано в повестка дня сегодняшнего заседания, опубликованной на "Урядовом портале", министры сегодня также рассмотрят порядок обеспечения Вооруженных сил, других формирований и медиков средствами и ресурсами во время их привлечения к обеспечению национальной безопасности и обороны в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, на Кабмине планируют сформировать межведомственную рабочую группу по подготовке предложений по монетизации жилищных субсидий, а также утвердить план мероприятий по реализации Стратегии государственной политики по вопросам здорового и активного долголетия населения на период до 2022 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в этом году призывна кампания начнется в октябре. На сегодняшний день военкоматы проводят детальный анализ учетных данных о количественном и качественном составе призывников, которые проживают в каждом районе, и области в целом. Также в военкоматах углубленно изучают потенциальных призывников.