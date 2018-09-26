10:15 26.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Кабмин в среду планирует утвердит число призывников на осенний призыв

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 26 сентября, планирует утвердить численность граждан, которые подлежат призыву на срочную военную службу.

Кабмин в среду планирует утвердит число призывников на осенний призыв

Правительство также определит объем расходов для призывной кампании. Как сказано в повестка дня сегодняшнего заседания, опубликованной на "Урядовом портале", министры сегодня также рассмотрят порядок обеспечения Вооруженных сил, других формирований и медиков средствами и ресурсами во время их привлечения к обеспечению национальной безопасности и обороны в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, на Кабмине планируют сформировать межведомственную рабочую группу по подготовке предложений по монетизации жилищных субсидий, а также утвердить план мероприятий по реализации Стратегии государственной политики по вопросам здорового и активного долголетия населения на период до 2022 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в этом году призывна кампания начнется в октябре. На сегодняшний день военкоматы проводят детальный анализ учетных данных о количественном и качественном составе призывников, которые проживают в каждом районе, и области в целом. Также в военкоматах углубленно изучают потенциальных призывников.


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