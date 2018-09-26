12:59 26.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Кабмин увеличил число призывников в рамках осенней кампании

Кабинет министров Украины в среду, 26 сентября, утвердил численность граждан, которые должны призываться на срочную военную службу в октябре - декабре 2018 года.

Кабмин увеличил число призывников в рамках осенней кампании

Соответствующие документы был принят на сегодняшнем заседании. Таким образом, согласно решению правительства, во время осенней призывной кампании на военную службу планируют привлечь почти 18 тысяч человек.

В частности, в Вооруженные силы Украины поступят 9010 призывников, в Государственную спецслужбу транспорта - 900, в Национальную гвардию - 6500, в Государственную пограничную службу - 1550.

Также сообщается, что на проведение осеннего призыва выделят 65 миллионов гривен.

Напомним, в этом году призывная кампания начнется в октябре. На сегодняшний день военкоматы проводят детальный анализ учетных данных о количественном и качественном составе призывников, которые проживают в каждом районе, и области в целом. Также в военкоматах углубленно изучают потенциальных призывников.

Как сообщал УРА-Информ, в начале сентября президент Петр Порошенко подписал указ, которым осенний призыв продлили до декабря. До этого планировалось, что кампания продлится до ноября.


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