Андрей Герус выступил в поддержку российского антрацита и скандального Ефимова

Так, по его мнению подобные решения "отжимают прямых конкурентов из тепловой генерации – Донбассэнерго".

Напомним, что в первом полугодии 2018 года «Славянская ТЭС», входящая в генерирующую компанию «Донбассэнерго», импортировала из России 291 тыс. тонн антрацита.

В конце прошлого года эксперт уже критиковал продукцию украинских шахтеров. По его мнению, «это говно (украинский уголь – прим ред.) никто не купит в Европе».

Напомним, ранее сообщалось о том, что Совет оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) планирует закрепить приоритет блоков ТЭС, работающих на газовой группе угля перед блоками, использующими антрацит. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Украина должна наращивать добычу собственного угля и приоритетно его использовать для потребностей всего энергетического комплекса, чтобы не зависеть от импортного антрацита.

Ранее, народный депутат БПП Максим Ефимов подтвердил информацию о том, что он покупает энергогенерирующую компанию "Донбассэнерго".

Источник: from-ua.com