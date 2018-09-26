14:23 26.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Андрей Герус выступил в поддержку российского антрацита и скандального Ефимова

В своем посте на Facebook эксперт резко раскритиковал инициативу Министерства энергетики Украины по защите украинского угля – предоставления приоритета блокам, которые работают на марке Г.

Андрей Герус выступил в поддержку российского антрацита и скандального Ефимова

Так, по его мнению подобные решения "отжимают прямых конкурентов из тепловой генерации – Донбассэнерго".

Напомним, что в первом полугодии 2018 года «Славянская ТЭС», входящая в генерирующую компанию «Донбассэнерго», импортировала из России 291 тыс. тонн антрацита.

В конце прошлого года эксперт уже критиковал продукцию украинских шахтеров. По его мнению, «это говно (украинский уголь – прим ред.) никто не купит в Европе».

Напомним, ранее сообщалось о том, что Совет оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) планирует закрепить приоритет блоков ТЭС, работающих на газовой группе угля перед блоками, использующими антрацит. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Украина должна наращивать добычу собственного угля и приоритетно его использовать для потребностей всего энергетического комплекса, чтобы не зависеть от импортного антрацита.

Ранее, народный депутат БПП Максим Ефимов подтвердил информацию о том, что он покупает энергогенерирующую компанию "Донбассэнерго".

Источник: from-ua.com


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