13:55 25.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Высший совет правосудия отправил в отставку девять судей

Во время сегодняшнего заседания 25 сентября, Высший совет правосудия рассмотрел предложение об увольнении 12 судей, и отправил в отставку девятерых. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Высший совет правосудия отправил в отставку девять судей

Таким образом целый ряд судей остались без работы. В отставку отправили Хоменко Елену Леонидовну, которая занимала должность судьи Голосеевского районного суда города Киева. Дикого Владимира Михайловича - с должности судьи Носовского районного суда Черниговской области. Паценюка Галину Владимировну, она была судьей Котовского районного суда Одесской области. Лесного Сергея Евгеньевича - с должности судьи Сиховского районного суда города Львова. Гуляк Галину Ивановну, женщина работала судьей хозяйственного суда Одесской области. Корнелюка Василия Семеновича - с должности судьи Локачинського районного суда Волынской областт. А также Кулешову Ларису Витальевну - с должности судьи Октябрьского районного суда города Полтавы. Булку Владимира Игоревича - с должности судьи хозяйственного суда Ивано-Франковской области и Швец Ирину Евгеньевну - с должности судьи Середина-Будского районного суда Сумской области.

Добавим, что все эти судьи лишены места работы на законодательном уровне и больше не смогут занимать подобные должности.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", дело незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко поступило в Верховный суд РФ. По его словам, дело должны рассмотреть в течение 45 дней.


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