В Украине во вторник дожди с порывами ветра, местами похолодает до плюс двух градусов

В Карпатах возможен дождь с мокрым снегом. Ночью в южных и восточных регионах, а также в Днепропетровской области ожидаются умеренные дожди. Ветер западный, северо-западный, 7-12 метров на секунду, местами порывы могут достигать 15-20 метров на секунду.

Температура воздух днем опустится до 9-14 градусов со знаком плюс.

В Киеве сегодня с утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Утром ожидается дождь, после полудня - дождь c грозой, ближе к вечеру - дождь. Температура воздуха ночью составит 6-8 градусов тепла. Днем будет не больше 11-13 теплых градусов.

На западе Украины небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут от 7 до 14 градусов со знаком плюс.

На севере страны во вторник небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов, тепла. Днем потеплеет до 9-14 градусов.

В центре Украины также пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла. Днем будет от 8 до 14 градусов со знаком плюс, в Днепропетровской области потеплеет до 11-16 градусов.

На востоке страны сегодня умеренный, днем небольшой дождь. Ночная температура воздуха составит 6-11 градусов тепла. Днем термометры покажут от 11 до 16 градусов тепла, в Донецкой области потеплеет до 13-18 градусов.

На юге Украины ночью умеренный, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов тепла. Днем потеплеет до 13-18 градусов.

В Крыму сегодня также пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов тепла. Днем будет от 13 до 18 градусов со знаком плюс.

Народный прогноз: 25 сентября почитается память святого Автонома (Артамона), епископа Италийского. Животная жизнь быстро замирает, осень вступает в свои права. Наши предки в этот день изучали листья березы и узнавали будущую весну: если они желтеют с верхушки - весна будет ранней, а если снизу, то - поздней.