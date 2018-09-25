В понедельник боевики 27 раз открывали огонь по позициям ВСУ

При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. К счастью во время боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Как сообщал УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Объединенных сил, в основном противник обстреливал наши позиции в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Светлодарск, Зайцево, Южное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Из минометов 82-го калибра враг обстреливал позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Гнутово. Минометы 120-го калибра противник применил вблизи Южного, что на Горловском направлении. По опорному пункту наших войск у Крымского на Луганском направлении враг открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса. А по защитникам Водяного боевики применили вооружение боевых машин пехоты.

Уже с начала текущих суток боевики дважды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Водяное и Широкино. Потерь среди наших защитников нет.

По данным украинской разведки, один боевик НВФ уничтожен и четверо получили ранения.

Напомним, минувшие сутки воскресенье, 23 сентября, н Донбассе прошли неспокойно. Российские наемные войска и подчиненные им боевики 35 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом противник 13 раз применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями.