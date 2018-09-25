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В Одессе мощный ливень затопил улицы - ВИДЕО

В понедельник вечером, 24 сентября, на Одессу обрушилась непогода.

В Одессе мощный ливень затопил улицы - ВИДЕО

Мощный ливень затопил улицы, а сильный ветер срывал деревья с корнями. Как сообщает местное издание "Думская", вода затопила самые уязвимые к дождю улицы - Балковскую, Приморскую, Французский бульвар, Польский спуск.

В результате потопа в городе образовались огромные пробки. На Таможенной площади ливневые стоки вырвали люки канализации.

На пляжи Аркадии хлынул большой поток воды с нагорной части города – грязная вода стекала по аллеям и лестницам в море.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 24 сентября в украинских Карпатах выпал первый снег. Как сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост сегодня снегом покрылась гора Поп Иван. По состоянию на шесть часов вечера на голе Поп Иван Черногорский облачно, шел небольшой снег.


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