В Николаеве ливень затопил улицы - ВИДЕО

При этом он сопровождался сильным ветром. Как сообщает местное издание Новости-N, стихия угомонилась только под утро вторника.

В результате непогоды в городе большим количеством осадков подтопило многие улицы города, а на улице Садовой дерево упало сразу на два автомобиля.

На данный момент местные власти начали устранять ущерб нанесенный стихией за ночь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник вечером, 24 сентября, на Одессу обрушилась непогода. Мощный ливень затопил улицы, а сильный ветер срывал деревья с корнями. Как сообщает местное издание "Думская", вода затопила самые уязвимые к дождю улицы - Балковскую, Приморскую, Французский бульвар, Польский спуск.