15:56 25.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Крыму у политзаключенного Чапуха резко ухудшилось здоровье

Сегодня 25 сентября, в оккупированном Крыму был госпитализирован крымско-татарский активист Асан Чапух. Как сообщает издание Крым.Реалии заключенный был госпитализирован из СИЗО Симферополя в городскую больницу.

В Крыму у политзаключенного Чапуха резко ухудшилось здоровье

В данное время нет никакой информации о состоянии здоровья активиста.

Добавим, что крымского татарина Асана Чапуха обвиняют по "делу Веджие Кашка". Его задержали в Симферополе 23 ноября вместе с группой крымских татар — Кязимом Аметовым, Русланом Трубачом и Бекиром Дегерменджи, по подозрению в вымогательстве денег у гражданина Турции.

Чапух объявил голодовку с требованием оказать ему немедленную медицинскую помощь. В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины заявило о пытках со стороны оккупационной власти Крыма по отношению к Чапуху.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко резко высказалась о договоренностях на востоке Украины. В частности, она считает, что переговоры по Донбассу необходимо немедленно перенести из-за недопонимания в отношениях с белорусской дипломатией.


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