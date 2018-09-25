В Крыму у политзаключенного Чапуха резко ухудшилось здоровье

В данное время нет никакой информации о состоянии здоровья активиста.

Добавим, что крымского татарина Асана Чапуха обвиняют по "делу Веджие Кашка". Его задержали в Симферополе 23 ноября вместе с группой крымских татар — Кязимом Аметовым, Русланом Трубачом и Бекиром Дегерменджи, по подозрению в вымогательстве денег у гражданина Турции.

Чапух объявил голодовку с требованием оказать ему немедленную медицинскую помощь. В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины заявило о пытках со стороны оккупационной власти Крыма по отношению к Чапуху.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко резко высказалась о договоренностях на востоке Украины. В частности, она считает, что переговоры по Донбассу необходимо немедленно перенести из-за недопонимания в отношениях с белорусской дипломатией.