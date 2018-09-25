Supreme Business Group планирует стать инвестором строительства солнечных электростанций в Украине

Об этом сообщил представитель компании в Украине Джамиль Каснак.

В настоящее время компания Supreme Business Group, LP, которая начала свою деятельность в 2015 году, уже условно зарезервировала для Украины от 3 до 5 млн долларов инвестиций для запуска первой из 20 очередей солнечных электростанций мощностью 5МВт.

По словам Каснака, планируется поэтапно построить комплекс станций совокупной мощностью 1 ГВт. Для реализации проекта компания запросила первые 10 гектар земли. Общая площадь солнечных электростанций по плану развития составит порядка 2000 гектар. Основные партнеры компании - профессионалы солнечной энергетики из Турции, Великобритании, Испании и Германии.

Также представитель компании в Украине заявил, что в результате такого сотрудничества, Supreme Business Group, LP продемонстрирует местным предприятиям как получить выгоду из чистой солнечной энергии, а уже в ближайшем будущем сгладить рост затрат на электроэнергию для украинских потребителей, компенсируя пиковое дневное потребление.

Как показывает Европейский опыт, развитие электротранспорта - позволяет эффективно аккумулировать солнечную энергию в дневное время, поэтому в ближайшее десятилетие конъюнктура рынка генерации будет претерпевать очень серьёзные изменения и к этому процессу стоит готовиться заранее. Кроме того, благодаря налаженным бизнес-контактам в промышленно-развитых странах мировой экономики компании, Украина сможет позиционироваться как одна из стран, где широкомасштабное производство возобновляемых источников энергии становится все более и более перспективным.

"Supreme Business Group, LP" - это живая коммуникационная платформа, которая может стать серьёзным катализатором развития новой украинской энергетики. Ведь, на самом деле настал тот момент, когда Украина из сложившейся негативной ситуации может выручить для себя очень серьезные финансовые преференции, нечто похожее на то, что получала Западная Германия по результатам Второй мировой войны», - разъяснил Джамиль Каснак.