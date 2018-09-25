11:32 25.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Шесть стран готовы отправить миротворцев в Донбасс, - Волкер

На сегодняшний день шесть стран готовы отправить своих военнослужащих на Донбасс.

Шесть стран готовы отправить миротворцев в Донбасс, - Волкер

Об этом уже заявили Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция. Миротворческие силы на Донбассе должны будут действовать с мандатом Организации объединенных наций. Такое мнение высказал в понедельник, 24 сентября, в интервью радио Эхо Москвы, специальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер.

По его словам, это хороший диапазон стран, включающий несколько государств, которые рассматриваются в России больше как часть Запада, и несколько государств, которые рассматриваются на Западе больше как часть пространства СНГ, и я полагаю, что ощущение баланса было бы логичным.

Дипломат также подчеркнул, что организационные моменты еще должны обсуждаться, поскольку то, как будут развернуты миротворцы, на каком этапе, подлежит обсуждению. Вместе с тем он уверен, что с фундаментальной точки зрения после полного развертывания это должны быть подлинные миротворческие силы, контролирующие ситуацию в области безопасности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Волкер уверен, что для проведения новых выборов в Донбассе необходимо как минимум шесть месяцев соблюдать перемирие. Нужно время для проверки списков избирателей, определения механизма, создания условий, при которых люди смогут безопасно вести избирательную кампанию, - подчеркнул он.


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