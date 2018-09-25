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СБУ готовит новые подозрения по делу Вышинского

Служба безопасности Украины готовит новые подозрения по делу руководителя издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

СБУ готовит новые подозрения по делу Вышинского

Об этом во вторник, 25 сентября, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская. По ее словам, дело находится в завершающей фазе, однако следствие продолжается.

Вместе с тем она не смогла называть количество лиц, который будет предъявлено подозрение, пообещал рассказать всю информацию позже. Она также напомнила, что в среду, 26 сентября, суд рассмотрит апелляцию на меру пресечения Вышинскому.

Напомним, Вышинскому, подозреваемому в госизмене, сообщено о еще одно подозрение - о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. По данным Генпрокуратуры, в сейфе Вышинского обнаружили и изъяли пистолет Browning M1906 и патроны к нему.

Как сообщал УРА-Информ, сторона обвинения ходатайствует о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Вышинскому на 60 суток без определения залога.


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