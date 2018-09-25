СБУ готовит новые подозрения по делу Вышинского

Об этом во вторник, 25 сентября, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская. По ее словам, дело находится в завершающей фазе, однако следствие продолжается.

Вместе с тем она не смогла называть количество лиц, который будет предъявлено подозрение, пообещал рассказать всю информацию позже. Она также напомнила, что в среду, 26 сентября, суд рассмотрит апелляцию на меру пресечения Вышинскому.

Напомним, Вышинскому, подозреваемому в госизмене, сообщено о еще одно подозрение - о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. По данным Генпрокуратуры, в сейфе Вышинского обнаружили и изъяли пистолет Browning M1906 и патроны к нему.

Как сообщал УРА-Информ, сторона обвинения ходатайствует о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Вышинскому на 60 суток без определения залога.