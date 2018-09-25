13:39 25.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Правоохранители открыли дело по факту ДТП в Кривом Роге

Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Кривом Роге, впоследствии чего пострадало десять человек и водитель.

Правоохранители открыли дело по факту ДТП в Кривом Роге

Об этом говорится в сообщении пресс-службы облуправления Национальной полиции в Facebook.

Отмечается, что водитель маршрутного такси не учел дорожные условия и врезалася в дерево. Среди десяти пострадавших - один находится в больнице с подозрением на перелом лобной кости. Другие отделалались легкими ушибами и находятся в сознании.

Полицейские по данному факту внеслы сведения в ЭРДР с правовой квалификацией ч. 1 ст 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Ивано-Франковске пьяный водитель протаранил троллейбус.

По предварительной информации, водитель "BMW Х5" выехал на встречную полосу движения, где столкнулся со стоящим троллейбусом. Пьяного водителя с травмами забрала скорая. Вероятно, он заснул за рулем, когда пытался припарковаться. 


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