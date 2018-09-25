Полиция в Киевской области изъяла амфетамин на полмиллиона гривен - ФОТО

Общая сумма товара составила более полмиллиона гривен. Как сообщает на своей страничке Facebook пресс-служба СБУ, злоумышленники организовали в арендованном дачном доме в Бородянском районе нарколабораторию.

Незаконное производство психотропов организовали трое жителей столице. Они каждую неделю изготавливали примерно полтора килограмма амфетамина.

Готовый "товар" они сбывали через разветвленную сеть дилеров на территории региона. Полиция задержала злоумышленников, один из которых уже находился в розыске за торговлю наркотиками, в "цеху" во время изготовления очередной партии психотропных веществ. Во время обысков у низ было изъято полтора килограмма амфетамина, стоимость которого, по ценам "черного рынка", составляет более полумиллиона гривен.

В настоящее время по указанному факту открыто уголовное дело.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Ввселе Комаровка Киевской области сотрудники полиции заметили плантацию элитной конопли, которую создали двое жителей столицы. Несколько месяцев назад двое киевлян приобрели в селе старый дом. В доме никто постоянно не проживал, хозяева наведывались раз в три дня. Каждый раз после таких визитов местные жители испытывали недостаток питьевой воды.