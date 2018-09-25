Папа Римский Франциск стал электронным резидентом Эстонии

Об этом сообщает Postimees.

Как отмечается, виртуальное резидентство получали несколько глав правительств, такие как премьер-министр Японии Синдзо Абэ, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. Поэтому то, что електронное достоверение личности досталось понтифику стало большой неожиданастью для всех.

Теперь Папа Римский может пользоваться широким спектром онлайн-услуг государства. Кроме того, электронное резидентство дает доступ ко всем системам и порталам, которые признают ID-карту Эстонии.

Стоит добавить, что на данный момент э-резиденты есть уже в 157 странах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Папа Римский Франциск утвердил принять решение об избавлении от монашеского сана отца Планчака и еще восемь монахов с Тернопольской области.