18:54 25.09.2018 | Общество | Новости
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Папа Римский Франциск стал электронным резидентом Эстонии

Папа Римский Франциск получил электронное резидентство Эстонии. Соотвествующие удостоверение личности понтифику вручила президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время его визита в Таллинн.

Папа Римский Франциск стал электронным резидентом Эстонии

Об этом сообщает Postimees.

Как отмечается, виртуальное резидентство получали несколько глав правительств, такие как премьер-министр Японии Синдзо Абэ, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. Поэтому то, что електронное достоверение личности досталось понтифику стало большой неожиданастью для всех.

Теперь Папа Римский может пользоваться широким спектром онлайн-услуг государства. Кроме того, электронное резидентство дает доступ ко всем системам и порталам, которые признают ID-карту Эстонии.

Стоит добавить, что на данный момент э-резиденты есть уже в 157 странах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Папа Римский Франциск утвердил принять решение об избавлении от монашеского сана отца Планчака и еще восемь монахов с Тернопольской области.


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