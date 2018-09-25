09:59 25.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100204292:nastya

Китай предоставит Украине полсотни авто "скорой помощи"

Правительство Украины и Китая подписали совместный меморандум, который предусматривает представление Украине бесплатной помощи. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Китай предоставит Украине полсотни авто

Так, согласно договору, Китай будет предоставлять Украине бесплатную помощь. Отметим, что в рамках этого договора Украина уже получила от китайского правительства около 50 авто медицинской помощи, которые оборудованы новейшей медицинской аппаратурой, и готовы для использования.

По словам министра, это новая возможность для украинских медиков. Такие авто оборудованы новейшей медицинской аппаратурой, более чем на 3,5 млн долларов. Кроме того, шесть таких авто отправлено в МВД и в Нициональную полицию.

Добавим, что автомобили переданы Украине в соответствии с соглашением с Китайской Народной Республикой, которое подписано еще в 2016.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Кабинет министров Украины одобрил законопроект о соглашении на безвизовое посещение Восточной Республики Уругвай. Отмечается, что такое решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства.


Поделиться
Читайте также:
 
В Сквире Киевской области машина провалилась под асфальт В Николаеве ливень затопил улицы - ВИДЕО НБУ с 25 сентября вводит в оборот новую 20 гривневую банкноту - ФОТО Неизвестный "заминировал" самое посещаемое место в центре столицы - ФОТО
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив