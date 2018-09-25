Китай предоставит Украине полсотни авто "скорой помощи"

Правительство Украины и Китая подписали совместный меморандум, который предусматривает представление Украине бесплатной помощи. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.
Так, согласно договору, Китай будет предоставлять Украине бесплатную помощь. Отметим, что в рамках этого договора Украина уже получила от китайского правительства около 50 авто медицинской помощи, которые оборудованы новейшей медицинской аппаратурой, и готовы для использования.
По словам министра, это новая возможность для украинских медиков. Такие авто оборудованы новейшей медицинской аппаратурой, более чем на 3,5 млн долларов. Кроме того, шесть таких авто отправлено в МВД и в Нициональную полицию.
Добавим, что автомобили переданы Украине в соответствии с соглашением с Китайской Народной Республикой, которое подписано еще в 2016.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Кабинет министров Украины одобрил законопроект о соглашении на безвизовое посещение Восточной Республики Уругвай. Отмечается, что такое решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства.