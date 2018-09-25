Китай предоставит Украине полсотни авто "скорой помощи"

Так, согласно договору, Китай будет предоставлять Украине бесплатную помощь. Отметим, что в рамках этого договора Украина уже получила от китайского правительства около 50 авто медицинской помощи, которые оборудованы новейшей медицинской аппаратурой, и готовы для использования.

По словам министра, это новая возможность для украинских медиков. Такие авто оборудованы новейшей медицинской аппаратурой, более чем на 3,5 млн долларов. Кроме того, шесть таких авто отправлено в МВД и в Нициональную полицию.

Добавим, что автомобили переданы Украине в соответствии с соглашением с Китайской Народной Республикой, которое подписано еще в 2016.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Кабинет министров Украины одобрил законопроект о соглашении на безвизовое посещение Восточной Республики Уругвай. Отмечается, что такое решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства.