Авиапарк МВД пополнят вертолеты из Франции

В Департаменте МВД Украины сообщили, что в этом году подразделение получит первые четыре вертолеты французской фирмы Airbus Helicopters. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, три вертолета для аэромедецинской эвакуации поступят для ГСЧС, и еще один для Национальной гвардии Украины.
Все летательные средства оборудованы всем необходимым оборудованием для аэромедицинской эвакуации, аварийно-спасательных и противопожарных целей. Еще один вертолет Н-225 поступит в авиаподразделение Национальной гвардии Украины.
Для сервисного обслуживания вертолетов Airbus Helicopters построят оснащенные четыре ангарных помещения.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинское правительство будет закупать вертолеты украинского производства для нужд безопасности и гражданского сектора. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов с рабочей поездкой посетил два предприятия-производители вертолетов в Киевской области, где ознакомился с современными образцами легких вертолетов и технологиями производства летательных машин.