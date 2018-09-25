15:31 25.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Авиапарк МВД пополнят вертолеты из Франции

В Департаменте МВД Украины сообщили, что в этом году подразделение получит первые четыре вертолеты французской фирмы Airbus Helicopters. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Авиапарк МВД пополнят вертолеты из Франции

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, три вертолета для аэромедецинской эвакуации поступят для ГСЧС, и еще один для Национальной гвардии Украины.

Все летательные средства оборудованы всем необходимым оборудованием для аэромедицинской эвакуации, аварийно-спасательных и противопожарных целей. Еще один вертолет Н-225 поступит в авиаподразделение Национальной гвардии Украины.

Для сервисного обслуживания вертолетов Airbus Helicopters построят оснащенные четыре ангарных помещения.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинское правительство будет закупать вертолеты украинского производства  для нужд безопасности и гражданского сектора. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов с рабочей поездкой посетил два предприятия-производители вертолетов в Киевской области, где ознакомился с современными образцами легких вертолетов и технологиями производства летательных машин.


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