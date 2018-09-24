В воскресенье на Донбассе ранены трое украинских военных

Российские наемные войска и подчиненные им боевики 35 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом противник 13 раз применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

В результате боевых действий трое украинских военнослужащих получили ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, противник вчера в основном вел обстрел в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Новолуганское, Шумы, Южное, Майорск, Пески, Авдеевка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединский.

При этом прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также из минометов калибра 82-мм боевики вели вблизи населенных пунктов Луганское, Новолуганское, Шумы, Южное и Майорск. Опорные пункты украинских войск у Луганского и Новолуганского боевики также накрывали огнем из минометов 120-го калибра. По позициям у этих двух населенных пунктов на Светлодарском направлении НВФ применили тяжелое вооружение всего - 10 раз. Кроме того, позиции Объединенных сил вблизи Гнутово были обстреляны из вооружения БМП.

По данным украинской разведки в течение суток четырех боевиков уничтожено и еще четверо ранены.

Уже с начала текущих суток противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил, в том числе - из тяжелого вооружения. Так, опорные пункты наших войск вблизи населенных пунктов Крымское и Широкино оккупанты обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам Южного осуществили огневой налет с применением минометов 120-го калибра. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, в течение дня воскресенья, 23 сентября, боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом противник организовал бой, в результате которого украинский военный получил ранение.