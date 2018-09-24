В Украине зафиксировали рекордное количество грибных отравлений

По состоянию на 1 сентября 2018 года в Украине отравились грибами 174 человека, 11 человек из этого числа - это летальный исход. Основные жалобы пострадавших: расстройства пищевого тракта, головокружение, повышение температуры тела, снижение пульса, одышка, судороги, отток крови от конечностей (холодные руки и ноги), появление галлюцинаций и бреда.

В Минздраве рекомендуют грибным искателям в осеннюю пору придерживаться простых правил обращения и приготовления грибов: не стоит много употреблять в пищу диких грибов, не стоит покупать грибы на стихийных базарах и у придорожных торговцев, противопоказано потребление грибов для детей до 12 лет и беременным женщинам.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в МОЗ рассказали, что могло вызвать отравление у детей в Донецкой области.