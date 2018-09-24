В Украине выпал первый снег - ФОТО

Как сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост сегодня снегом покрылась гора Поп Иван. По состоянию на шесть часов вечера на голе Поп Иван Черногорский облачно, идет небольшой снег.

Температура воздуха около нуля, а ветер юго-западный 8-9 метров на секунду.

Напомним, в Волынской области из-за сильного ветра и дождя обесточено 133 населенных пункта.

В то же время, как сообщал УРА-Информ, из-за сильных дождей и шквалистых порывов ветра во Львовской области сработала система защиты линий электропередач. Таким образом, без электроснабжения осталось 239 населенных пунктов.