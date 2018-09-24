06:00 24.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В понедельник в Украине ветрено и дождливо

В понедельник, 24 сентября, в Украине ожидается влажная и ветреная погода.

В понедельник в Украине ветрено и дождливо

Ночью в западных, большинстве северных и Винницкой областях, а днем на всей территории дожди, местами, кроме юго-востока, сильные дожди.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 метров на секунду, порывы ветра могут достигать 15-20 метров на секунду, в западных областях местами 25-28 метром на секунду.

Температура воздуха днем составит 18-23 градусов тепла.

В Киеве сегодня с утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Утренний дождь во второй половине дня может усилиться, но вскоре он должен прекратиться. Температура воздуха ночью составит 8-10 градусов тепла. Днем будет не больше 14-16 теплых градусов.

На западе Украины дождь, ночью местами сильный. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов тепла. Днем будет от 10 до 17 градусов тепла.

На севере страны в понедельник дождь, днем местами сильный. Ночная температура воздуха составит 5-11 градусов тепла. Днем будет от 12 до 17 градусов со знаком плюс.

В центре Украины ночью без осадков, только в Винницкой области местами пройдет дождь. Днем дождь, местами сильный. Температура воздуха ночью составит 6-11 теплых градусов. Днем потеплеет до 16-23 градусов.

На востоке страны в понедельник ночью без осадков, днем дождь, местами сильный. Температура воздуха ночью составит 4-9 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 16-23 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, местами сильный. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла. Днем потеплеет до 17-23 градусов.

В Крыму сегодня сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 8-13 теплых градусов. Днем потеплеет до 18-23 градусов.

Народный прогноз: 24 сентября отмечается день преподобной Феодоры (Федоры) Александрийской. С этого дня начинается Золотая осень, которая продлится до 15 октября. На Федору наши предки наблюдали за пчелами: если они открывают в другой раз летку, то будет продолжительная и теплая осень. В это время бывают последние грозы перед началом зимы.


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