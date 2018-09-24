21:55 24.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В МИД подтвердили захват моряков возле берегов Нигерии

Один из 12 членов экипажа швейцарского торгового судна MV Glarus, которое было захвачено в понедельник, 24 сентября, пиратами является гражданином Украины.

В МИД подтвердили захват моряков возле берегов Нигерии

Судно было захвачено в акватории Нигерийской залива. Это торговое судно MV Glarus и на момент нападение на его борту находилось 19 членов экипажа, в том числе трое гражданина Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины. По данным ведомства, в настоящее время судно находится на стоянке в районе города Порт Харкорт с семью членами команды. Среди них двое граждан Украины, которые находятся на судне.

Посольству Украины в Нигерии поручено установить контакт с судовладельцем, нигерийскими правоохранительными органами и получить всю информацию о принятых мерах по освобождению захваченного украинского моряка, а также - с двумя гражданами Украины, которые остались на судне с целью оказания необходимой помощи.

При этом в дипломаты заверили, что дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины и Посольства Украины в Нигерии.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в Нигерии пираты похитили 12 членов экипажа швейцарского судна. Корабль MV Glarus, который перевозил пшеницу, вышел из Лагоса и направлялся в южный нигерийский порт Харкорт. На юго-западе от острова Бонни судно взяли на абордаж пираты, похитив 12 из 19 членов экипажа.


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