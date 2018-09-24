13:32 24.09.2018 | Общество | Новости
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В Индонезии вулкан Кракатау начал извержение

В Индонезии началось извержение действующего вулкана Кракатау.

В Индонезии вулкан Кракатау начал извержение

По состоянию на утро понедельника, 24 сентября, уже зафиксировано 44 взрыва. Как сообщает агентство Anadolu, ссылаясь на данные Управления климатологии, метеорологии и геофизики Индонезии, вулкан активизировался еще в пятницу.

Вулкан выбросил облака пепла, которые поднимались на высоту до 200 метров. Власти страны рекомендуют местным жителям эвакуироваться в безопасные районы.

Напомним, высота вулкана составляет около 813 метров при диаметре около четырех километров. Кракатау позволяет ученым со всего мира проводить различные исследования, связанные с вулканической активностью. В настоящее время правительством Индонезии запрещено жителям селиться ближе трех километров от острова Анак-Кракатау.

Как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 23 сентября, в Гарадагском районе Баку произошло извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг. Оно началось в восемь часов 53 минуты утра. Как сказано на сайте Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, повторное извержение вулкана было зарегистрировано в девять часов 58 минут.


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