08:15 24.09.2018 | Общество | Новости
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В Чехии непогода обесточила 140 тысяч домов

В Чехии из-за сильного ветра были обесточены 140 тысяч зданий.

В Чехии непогода обесточила 140 тысяч домов

По состоянию на утро понедельника, 24 сентября, аварии коснулась более чем 120 высоковольтных проводах и сотнях низковольтных линий. Как сообщает портал Zpravy, ссылаясь на представителя национальной компании распределителя электроэнергии Соню Голингерову, самая сложная ситуация сложилась в городе Раковник, который расположен в 50 километрах от Праги. Там из-за падения деревьев и сильного ветра упали шесть высоковольтных башен.

Сбои в подаче электроэнергии также произошли и в нескольких регионах страны.

Например, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 24 сентября, в Украине ожидается влажная и ветреная погода. Ночью в западных, большинстве северных и Винницкой областях, а днем на всей территории дожди, местами, кроме юго-востока, сильные дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 метров на секунду, порывы ветра могут достигать 15-20 метров на секунду, в западных областях местами 25-28 метром на секунду.


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