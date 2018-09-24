Смолий и детское порно

Ключевыми фигурами данного бизнеса являются - Валерия Вагоровская и Игорь Фисун. "В доле" - руководитель направления электронного бизнеса "ПриватБанка" Сергей Харитич.

Если не вдаваться в технические сложности и специальную терминологию, то ситуацию с рынком платежных систем в Украине можно описать так: неопределенность.

Национальный банк выдает лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счета. При этом, в параллельной, как бы нерегулируемой НБУ вселенной, существуют системы виртуальных денежных знаков, типа webmoney и btc, которые не имеют официального статуса, но используются как средства платежа.

При этом существуют определенные запреты на использование электронных платежных систем, в частности, санкции СНБОУ, в которых ряд систем определены как "пророссийские", и использующиеся для "финансирования терроризма".

Еще в 2016 году Национальный банк Украины разослал по финансовым учреждениям оповещение с информацией о запрете использования платежных систем WebMoney, Яндекс.Деньги, Qiwi Wallet и Wallet One. Причина запрета - не согласование правил использования электронных денег.

Оказание услуг с использованием этих торговых марок запрещено еще и потому, что эти системы обеспечивают

- сервис по приему платежей для онлайн казино, букмекерских контор, сервисов, связанных с порно индустрией через сети интернет. Способствуют этому бизнесу платежные системы, которые пропускают оплату данных платежей.

- перевод денежных средств через запрещенные в Украине российские платежные системам. Именно по этой причине в мае 2018 года электронная платежная система WebMoney попала в санкционный список СНБО Украины, а с ней и украинская WebMoney.ua, не смотря на наличие лицензии НБУ. В этом же списке оказалась платежная система TYME поскольку осуществляла переводы в РФ.

Казалось бы, СНБО и НБУ борются с незаконными платежными системами. Но, на самом деле, мы имеем дело не с борьбой, а с очередным механизмом чиновнического рэкета, которые запрещают операции с «нелегальными» системами только тем, кто за это не заплатил мзду.

Сейчас поведаю вам про самых "крупных" игроков платежного рынка, которые, не смотря на запреты регулятора, занимаются не законной деятельностью прямо у Смолия на глазах. И даже не ограничиваются приемом оплат от казино, и порно. Эти люди и принадлежащие их компании занимаются переводами и платежами, которые СБУ классифицирует как "финансирование терроризма на территории ЛДНР".

При этом НБУ - данное направление курирует личного глава центробанка Смолий - намерено не замечает данные обстоятельства и продолжает выдавать "правильным" системам лицензии на осуществление перевода средств в национальной валюте.

Совпадение? Не думаю.

За период 2014- 2018 года НБУ и СНБО ограничивали ряд интернет- провайдеров предоставлять услуги доступа пользователям сети Интернет к ресурсам / сервисам. Запреты касались такие доменные имена как "webmoney.ru", "paymaster.ua", "elmi.ua", "wm-factor.com.ua" и др. В результате чего, многие платежные системы вообще прекратили официальное существование.

Однако их место быстро заняла компания fondy.eu/fondy.ua , которая была создана еще в 2014 году и является не зарегистрированной на территории Украины эквайринговой системой.

Если действовать по закону, то принятие платежных банковских или кредитных карт для расчета за использованную услугу - невозможно без официальной лицензии НБУ. Но данная компания обошла эти нормы, создав несколько десятков фирм-прокладок, через которые происходит оплата и обналичивание денег.

Эта платежная система была организована Игорем Фисуном и Валерией Вагоровской, посредством привлечения команды менеджмента и разработчиков Приватбанка: в 2014 году почти вся команда центра электронного бизнеса ушла из национализированного ныне банка, и на деньги Фисуна и Вагоровской организовала указанную компанию. В ее состав входят украинское, европейское и российское отделения.

Сейчас Игорь Фисун не является участником данной компании, а управление находится в руках Валерии Вагоровской, которая владеет несколькими гражданствами и большую часть времени проживает за рубежом. Вагоровская активно развивает свою платежную систему и часто публикуется в СМИ.

Основные клиенты FONDY - это казино, букмекерские конторы, сервисы, связанные с порно индустрией, то есть весь бизнес, который в Украине на данный момент является незаконным. Прием платежей осуществляется через украинские и европейские банки. Поскольку FONDY не имеет лицензию НБУ, были зарегистрированы (и/или куплены) следующие компании:

ООО ФК "Элаенс" - компания предоставляет финансовые услуги, и согласно лицензии НБУ - осуществляет перевод средств в национальной валюте без открытия счета. Собственником "Элаенс" является Валерия Вагоровская.

О том, как ведется эта работа, можно справиться в реестре судебных решений: согласно постановления суда, в январе 2018 года установлена причастность нескольких компаний, в т.ч. и ООО ФК "Элаенс", к обналичиванию и выводу средств, полученных преступным путем, для незаконно действующих казино, тотализаторов, игровых автоматов, путем использования незарегистрированных на территории Украины эквайринговых систем Megapay.ua, Pay-trio.com, Fondy.ua.

Уже на основании данного постановления - НБУ имело полное право приостановить действие лицензии и платежной системы FONDY. Но этого не происходит, потому что систему крышует лично Смолий.

ООО Элаенс Сервис - также фигурирует с аналогичными обвинениями в указанном постановлении суда. Собственником компании является Запотоцкий Стефан, который вместе с Валерией Вагоровской создал ФК "Элаенс". Учредителем Элеанс Сервис является «нашумевшая» компания Вагоровской - "Фоксвиппеймент", через которую в 2014 году выводились деньги "Амстор".

Вывод средств происходит через некоторые депозитарные счета, зарегистрированные в банковских учреждениях, расположенных на территории Украины. В данном уголовном деле фигурирует банк "ПІВДЕННИЙ", в котором были открыты счета для перевода денег. Банк "ПІВДЕННИЙ" был замечен в связях со "смотрящим" по Одессе Юрием Иванющенко, а также участвовал в схеме вывода денег через банк Regionala Investiciju Banka AS (Латвия) –принадлежащий Юрию Родину и Марку Беккеру – собственникам банк "ПІВДЕННИЙ".

SIA WPS (Латвия), компания также предоставляла финансовые услуги, но в марте 2018 года начался процесс ликвидации. Ее директор - Диана Морозова, ранее работала в одном из самых крупных банков Латвии – ABLV. В феврале 2018 года США обвинили банк в пособничестве по отмыванию денег и уходу от валютного контроля, а также содействия Северной Корее в реализации ее ядерной программы. Было принято решение о ликвидации банка. В собственниках SIA WPS значится Игорь Фисун, и возникшие события в банке ABLV, вряд ли можно назвать совпадением.

Еще одним примером может послужить решения суда от 5 октября 2017 года , где объём легализированного дохода полученных преступным путем составляет 350 млн. долларов в год. В дальнейшем полученная прибыль перенаправляется на территорию РФ.

- за фактом створення групою осіб на території України субєктів підприємницької діяльності, які використовуючи протиправний механізм легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час імпорту електронних товарів і послуг, в тому числі шляхом внесення до договорів недостовірних даних щодо виду та обсягу товару, отриманих послуг з використанням банківських установ, небанківських фінансових установ та інших субєктів господарювання, незаконно виводять за державний кордон України грошові кошти в особливо великих розмірах, що спричиняє велику матеріальну шкоду державі Україна.

Среди компаний, которые участвовали в данной схеме также фигурировали фирмы, к которым прямое отношение имела Валерия Вагоровская, а именно - "Пеймент Технолоджис" и «Диджитал Плеймент системс» (владелец платежной системы walletone.com). Эти фирмы, в свое время, вместе разрабатывали и внедряли платежный сервис "Единый кошелек W1"(walletone.com), а их директор являлся сотрудником компании Вагоровской - "Фоксвиппеймент".

Для того что бы принимать платежи в счет незаконной деятельности были зарегистрированы следующие доменные имена:

fondy.ua

fondy.eu

fondy.ru

pay-ezzy.com

piastrix.com

cloudipsp.com

Oplata.com

dreamspay.com

pay-trio.com

paymega.eu

Megapay.ua

Не трудно догадаться что самые крупные махинации происходили с использованием открытых счетов в Приватбанке – что прямо указывается в решении суда. Однако не смотря на подобный шлейф, платежные системы продолжают свою незаконную деятельность и сотрудничество с банками, которые в курсе их деятельности, но все равно идут на нарушение закона: ежемесячный оборот по незаконной деятельности этой группы компаний исчисляется десятками миллионов евро.

Согласно материалов уголовных производств основными банками, которые обслуживают компанию Вагоровской являются – ПриватБанк, ТАС-Комбанк, "Пiвденний", "ПУМБ". При этом, по данным моих источников, ТАС-Комбанк приобрел у компании fondy программное обеспечение посредством которого обрабатывает платежи, в том числе, от незаконных видов электронной коммерции.

Следует также упомянуть и про бизнес партнера Вагоровской – Фисуна, и его двух платежных системах, а именно interkassa.com и paymaster.ua :

Interkassa - создана Юрием Чайкой, и изначально основным ее направлением был полностью легальный бизнес по приему платежей в интернете. После того как он продал ее Игорю Фисуну, компания начала заниматься приемом платежей для "всех подряд" в том числе, и для запрещенных законом видов электронной коммерции

В 2014 году была опубликована информация что Фисун продал компанию "Интеркасса", однако сделано это было по причине начала войны в Украине, при том, что основным источником дохода для компании являлась РФ. Другой явной причиной продажи являлось, то что через interkassa осуществлялся прием и отправка платежей в ЛДНР. Или, как любит выражаться СБУ, "финансирование террористов на востоке Украины", ведь юридическое название фирмы-владельца платежной системы "interkassa" - "Пеймент Технолоджис".

Фисун зарегистрировал ряд компаний, которые обслуживали деятельность "interkassa":

Одна из них - ООО "Сучаснi платiжнi рiшення (СПР)", которую используют в схеме незаконной конвертация денежных и электронных средств в наличные, с их последующей легализацией, путем вывода за территорию Украины в РФ.

Кроме "СПР" в схемах использовали ряд других компаний:

ООО "Нейшнл пеймент енд коллекшн процесінг центр";

ООО "Єдиний гаманець";

ООО "Пеймент текнолоджіс";

ООО "Діджитал пеймент системс";

ООО "Парі-пей";

ООО "Файннест";

ООО "Інтеркасса";

ООО "Пеймент солюшин";

ООО "Інтвей Україна";

ООО "С.І.ДЖЕНЕРАЛ LTD";

ООО "Сістем інтегрейшн";

ООО "Інтернет сервіс Україна";

ООО "Акадекс".

Каждая из указанных компаний фигурирует в уголовных делах про незаконную конвертацию и легализацию.

Обратите внимание, в перечне присутствует компания с аналогичным названием - ООО "Інтеркасса". Компания находиться в связке с главными "схемщиками" по выводу денег.

В реестре по ней имеется 77 судебных решений, связанных с незаконными операциями.

Платежная система paymaster.ua - являлась дочкой компании "webmoney" РФ и работала в Украине до мая 2018 года, пока не попала под санкции. До определенного момента, эта компания, не стесняясь принимала платежи как для законных бизнесов, таких как - "Киевстар", "Розетка", "Алло", лаборатория "Синево", "Фокстрот", Moyo.ua, автовокзал "Одесса", Busfor.ua. - так и для не законных игорных залов, казино и т.д. Однако в 2016 году они договорились принимать платежи для rozetka.ua и весь незаконный бизнес перенесли на новый сайт global-payment-solution.com.

После блокировки paymaster.ua и запрета деятельности их украинской финансовой компании, для того что бы продолжать обслуживать платежи на "rozetka.ua" владельцы компании открыли сайт paysoft.solutions. Сейчас именно он принимает платежи на «розетке». Фактически меняется "оболочка" платежной системы, но деньги, через ряд компаний, продолжают выводится в РФ.

Как такое сотрудничество и финансовые операции допускают владельцы "rozetka.ua" - мне не понятно.

Еще одним электронным бизнесом Фисуна является платежная система tranzzo.com. Ее основной вид деятельности - это консолидированное обслуживание финансовых транзакций и прием платежей для "Интеркассы". Tranzzo является техническим партнером "Интеркассы" с одной стороны, а с другой – партнерами выступают Латвийская SIA WPS – Игоря Фисуна, лондонская компания Tranzzo.Ltd, оффшорная компания - PAYWAYS SYSTEM INC, которая также обслуживает платежную систему "Интеркассы", а также ООО Финэкспрес, которая зарегистрирована под финансовые операции.

В 2016 году эта компания, кстати, успела получить лицензию НБУ на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. Ее собственником также стал Игорь Фисун.

Отдельно в этой ситуации стоит отметить деятельность Приват Банка, через систему которого liqpayобслуживаются платежи описанной выше паутины. Даже при том, что банк постоянно несет огромные потери из-за штрафов от Visa и MasterCard, за обслуживание незаконных и запрещенных бизнесов в части приема интернет платежей, видимо ответственные сотрудники "замотивированы" закрывать на это глаза.

Для несведущих упомяну, что бизнес интернет-платежей подконтролен руководителю направления электронного бизнеса "ПриватБанка" Сергею Харитичу, и он обязан принимать меры для пресечения незаконной деятельности Приват Банка.

В свою очередь НБУ не принимает никаких мер по борьбе с такой незаконной деятельностью, а основным фигурантам схем выдает лицензии, не смотря на огромное количество уголовных дел в отношении связанных лиц.

Почему?

Наверное, потому что дедушка Смолий никак не определится, что ему больше нравится – "клубничка" ли денежка. Поэтому он потребляет и то, и другое.

Источник: from-ua.com