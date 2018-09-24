15:36 24.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Основными жертвами пищевых отравлений в Украине становятся маленькие дети, - Госпродпотребслужба

С начала 2018 года в Украине зафиксировано 135 вспышек инфекционных заболеваний желудка. Об этом свидетельствуют данные Госпродпотребслужбы.

Основными жертвами пищевых отравлений в Украине становятся маленькие дети, - Госпродпотребслужба

Согласно опубликованной информации, в результате острых вспышек кишечных заболеваний пострадали 838 детей. Медики также зафиксировали 67 случаев ботулизма, из которых 3 закончились летальным исходом.

Меньше всего отравлений зафиксировано в Сумской и Закарпатской областях, больше всего детей в результате отравлений пострадали в Одесской и Донецкой областях. 

"Руководителям объектов предоставлено 215 предписаний, предложения по устранению выявленных нарушений", - говорится в официальном уведомлении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине в 2018 году зафиксировано 11 случаев смерти из-за употребления в пищу грибов.


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